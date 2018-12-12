РИАМО - 12 дек. В подмосковной особой экономической зоне «Ступино Квадрат» инвестиционно-строительная компания МЕРА начала возведение модульной гостиницы GDP QUADRAT, открытие которой планируется уже в начале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Благодаря применяемой технологии гостиница, собранная из разработанных «КНАУФ» модулей, откроет двери для первых постояльцев уже в начале 2019 года. В двухэтажной гостинице будет 16 номеров со всеми удобствами: рабочая зона, скоростной интернет, санузел с душевой, кухня-гостиная и зона отдыха. В настоящее время на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» построено уже девять заводов и более дюжины новых предприятий готовятся начать строительство», - сказал министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов.

По его словам, число резидентов постоянно растет, что требует развития гостиничного комплекса для сотрудников материнских компаний резидентов ОЭЗ и их партнеров.

Проект интересен тем, что является экспериментальным, здесь применяется модульная технология «КНАУФ»: на строительной площадке объект собирается из изготовленных в заводских условиях модулей, в которых уже проведена отделка, установлена сантехника и проложены все коммуникации. В нем произведена чистовая отделка. Остается только расставить мебель и дооборудовать номер по желанию клиента.

Презентация «гостиничного» модуля «КНАУФ» состоялась 1 октября этого года в Новомосковске, где расположено первое компактное сборочное производство компании «Новый дом».

«Базовое производство систем для модульного домостроения производственной мощностью до 15 тысяч квадратных метров конструкций в год строится в настоящий момент в Красногорске. Ориентировочный срок запуска завода в эксплуатацию – первый квартал 2019 года. Общий объем инвестиций в создание производства составит более 6 миллионов евро», - добавляется в сообщении.

Проект модульного строительства был анонсирован компанией «КНАУФ» в начале 2015 года. Для компании это новый проект международного уровня, не имеющий аналогов на российском рынке.

Его особенностью является то, что заказчик на этапе проектирования модульного дома сможет сам непосредственно принимать участие в конструировании будущего здания: определять внешний вид дома, этажность, выбирать различные опции инженерных систем, типы отделок и многое другое.

«Модульное строительство – это сборка домов на строительной площадке из готовых блоков, основными элементами которых являются легкие стальные конструкции и обшивные материалы с наполнением из изоляционных материалов», - подчеркивается в материале.

В качестве поставщиков дополнительных отделочных материалов, инженерных и фасадных систем для проекта «Новый дом» выступают ведущие российские и международные компании, которые локализовали свое производство в основном в Московской области. Важным требованием при их выборе было наличие собственного производства в России, что было выполнено более чем на 90%.