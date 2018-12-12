РИАМО - 12 дек. В следующем году на западе столицы планируют ввести в эксплуатацию новый спортивный комплекс, в нем можно будет проводить районные соревнований по гандболу, мини-футболу, волейболу и баскетболу, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Спортивный комплекс в районе Фили-Давыдково по адресу улица Малая Филевская, дом №34, корпус 2, планируется открыть в следующем году. В настоящее время на объекте завершены фасадные и кровельные работы, продолжаются отделочные работы, в ближайшее время начнется поставка оборудования и благоустройство территории», - сказал руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, объект предназначен для круглогодичной спортивно-тренировочной деятельности, проведения районных соревнований по гандболу, мини-футболу, волейболу и баскетболу.

Здание спорткомплекса состоит из одноэтажной части под спортивный зал и трехэтажной административной части с цокольным этажом и верхним техническим этажом. В здании предусмотрен игровой зал 44 на 27 метров площадью 1188 квадратных метров.

Для удобства передвижения маломобильных граждан здание оборудуют лифтами, пандусами и нанесут тактильные указатели.

«Всего Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2018-2021 годы предусмотрено строительство 37 спортивных объектов. По программе развития детского и юношеского спорта в Москве строится большое количество спортивных сооружений, при этом, как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, спортивные объекты появятся в каждом округе столицы», - подчеркнул Бочкарев.