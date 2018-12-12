РИАМО - 12 дек. Столичные следователи проводят проверку по факту обнаружения тел трех мужчин которые, вероятно, отравились спиртными напитками, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

В среду днем в одной из квартир на улице Беловежской в Москве были обнаружены тела трех мужчин. Предварительная причина смерти - отравление спиртосодержащими напитками.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - сказала Иванова.

По ее словам, при визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.

В данный момент следователи проводят проверочные мероприятия. Для установления точной причины смерти будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - заключила Иванова.