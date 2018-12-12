РИАМО - 12 дек. Медицинскому научно-производственному комплексу, возведенному на территории особой экономической зоны в подмосковной Дубне выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Документ выдан после проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения замечаний.

«Согласно проекту, возведено производственное здание с административно-бытовыми помещениями, а также контрольно-пропускной пункт, трансформаторная подстанция, дизель-генераторная и площадки ТБО», - сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

По его словам, общая площадь объекта составляет 6 186 квадратных метров. В производственном комплексе разместились линии по производству товаров медицинского назначения.

В рамках благоустройства предусмотрено строительство подъездных путей, открытой стоянки легкового автотранспорта, а также крытые велопарковки, и зоны погрузки-разгрузки.

Застройщиком выступает ООО «Гранат Био Тех». Строительство осуществляется за счет собственных средств застройщика.

«Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию. В научно-производственном комплексе будет создано 60 новых рабочих мест», – добавил Гарибян.