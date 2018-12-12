РИАМО - 12 дек. С начала 2018 года крупнейшие энергокомпании Подмосковья АО «Мособлэнерго» и ПАО «МОЭСК» реализовали более 50 тысяч договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В 2018 году Московская область улучшила значение достигнутого в 2017 году показателя «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по среднему времени подключения к электросетям в Московской области с 58 дней до 49 дней», - сказал министр энергетики региона Леонид Неганов.

По его словам, данные результаты позволили сохранить позицию Московской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на девятом месте.