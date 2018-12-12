РИАМО - 12 дек. За 25 лет работы Московской областной думы 24 инициативы парламента стали российскими законами, сейчас еще две инициативы находятся на рассмотрении в Госдуме, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В среду в Российской академии наук состоялся семинар для руководителей законодательных органов власти России – членов совета законодателей РФ при Федеральном собрании. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что «региональные парламенты активно участвуют в формировании федерального законодательства, а Совет Федерации крайне внимательно относится к их инициативам».

«За время нашей работы 24 инициативы подмосковного парламента стали российскими законами – мы гордимся такими показателями. Сейчас еще две наши закинициативы на рассмотрении в Государственной думе», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, за 25 лет парламент Московской области провел свыше 900 заседаний, на них принято больше 4 тысяч законов региона, рассмотрено около 20 тысяч вопросов, также принято около 12 тысяч постановлений и свыше 9 тысяч решений.

Он отметил, что все инициативы Мособлдумы всегда проходят через Совет законодателей.

«Между нами выстроен тесный диалог, который позволяет готовить по-настоящему качественные законопроекты, опираясь на мнение и опыт коллег из других регионов», - подчеркнул председатель подмосковного парламента.