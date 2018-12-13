РИАМО - 13 дек. Движение транспорта перекрыли на Хитровской площади в столице из-за проведения киносъемок, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города.
Перекрытие будет действовать на Хитровской площади в районе дома 3 по Хитровскому переулку в четверг до 22:00.
Действует полное перекрытие с возможностью проезда автомобилей специального назначения и автомобилей жителей близлежащих домов.
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