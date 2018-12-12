РИАМО – 12 дек. Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило соболезнования семьям погибших при стрельбе во французском Страсбурге, сообщает Газета.ru.

«Скорбим вместе с близкими погибших и выражаем сочувствие пострадавшим», — уточнияется на сайте ведомства.

Также в МИД отметили, что этот происшествие подчеркивает необходимость объединения усилий всего международного сообщества перед терроризмом.

Ранее в Страсбурге были задержаны родители подозреваемого стрелка.

Одиннадцатого декабря мужчина открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. В результате стрельбы погибли три человека и более 10 были ранены.