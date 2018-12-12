РИАМО - 12 дек. Женщина погибла под колесами поезда на станции «Домодедово» Павелецкого направления Московской железной дороги, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«По предварительной информации, на железнодорожной станции «Домодедово» Павелецкого направления смертельно травмирована женщина, переходившая в неустановленном месте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что устанавливаются все факты происшествия.