РИАМО - 12 дек. Женщина погибла под колесами поезда на станции «Домодедово» Павелецкого направления Московской железной дороги, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
«По предварительной информации, на железнодорожной станции «Домодедово» Павелецкого направления смертельно травмирована женщина, переходившая в неустановленном месте», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что устанавливаются все факты происшествия.
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