РИАМО - 12 дек. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве задержали троих приезжих из ближнего зарубежья, подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по столице.

«Оперативники управления при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» и содействии сотрудников 2 специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по Москве задержали троих приезжих из ближнего зарубежья в возрасте от 31 до 43 лет, подозреваемых в покушении на сбыт героина», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Юрий Титов.

По его словам, в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские на Беловежской улице задержали троих мужчин. При осмотре их автомобиля Audi в моторном отсеке были обнаружены и изъяты пять свертков с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования в них находился героин, общей массой более 4 килограммов.

Также полицейские выяснили, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта путем закладок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Злоумышленников заключили под стражу.