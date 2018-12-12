РИАМО – 12 дек. В подмосковном Дмитрове ООО «Управляющая компания ЖКХ» устранила нарушения теплоизоляции трубопроводов и восстановила температуру горячего водоснабжения в жилом доме, ее оштрафовали на 30 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Данные нарушения были зафиксированы государственными жилищными инспекторами в ходе внеплановой выездной проверки обращения жительницы многоквартирного жилого дома №15 по улице Центральная в поселке Ермолино. Проверка показала, что подвальное помещение указанного дома захламлено бытовым мусором, были выявлены нарушения теплоизоляции на инженерных коммуникациях. Кроме того, установлен факт несоответствия температуры горячей воды в точках водозабора квартир подъезда №1 нормативным требованиям законодательства.

«Правила предоставления коммунальных услуг предусматривают, что при 60-градусном нормативе допустимыми отклонениями являются 3 градуса в дневное время и 5 – в ночное. В данном случае при замерах температуры горячей воды государственные жилищные инспекторы зафиксировали температуру от +40,4 до +45,4 градуса Цельсия», – пояснил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Управляющая организация получила предписание об устранении нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а также правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах. В отношении ООО «Управляющая компания ЖКХ» было возбуждено административное дело по части 4 статьи 9.16 КоАП Российской Федерации.

«Коммунальщикам пришлось выплатить штраф на сумму 30 тысяч рублей. Подобных затрат можно было бы легко избежать, если бы компания не нарушала требования о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, предусмотренные жилищным законодательством», – отметил Соков.

По итогам контрольной проверки исполнения предписания государственные жилищные инспекторы зафиксировали факты обеспечения жителей вышеуказанного дома горячим водоснабжением надлежащего качества, проведения работ по восстановлению теплоизоляции на инженерных коммуникациях и очистки подвала многоквартирного дома от мусора. Заявительница выразила письменную благодарность Госжилинспекции Московской области и лично Сокову за оказание помощи и содействия в оперативном решении возникших проблем.