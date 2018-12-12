РИАМО - 12 дек. В столице проходит IX Международный фестиваль «Дорога в Рождество», в его рамках 13 декабря состоится концерт «Рождество в Ирландии и Шотландии», говорится в сообщении пресс-службы фонда Belcanto.

Девятый смотр Международного фестиваля «Дорога в Рождество» стартовал в Москве в начале декабря. В рамках фестиваля запланирован 21 концерт с участием российских и европейских артистов. Центральным событием станет выступление норвежского пианиста, президента Международного музыкального общества Эдварда Грига Эйнара Стин-Ноклеберга в концерте «Великие имена: Бах, Гендель, Григ, Чайковский», который состоится 16 декабря.

«Главной площадкой фестиваля стал старейший лютеранский собор Москвы, расположенный на Китай-городе. Также, концерты фестиваля пройдут в историческом особняке на Волхонке и концертном зале Международного союза музыкальных деятелей», — говорится в сообщении.

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 13 декабря пройдет концерт «Рождество в Ирландии и Шотландии», он начнется в 20:00.

«Дорога в рождество» продлится до середины января и завершится концертом Christmas Gala, который пройдет 7 января в Кафедральном соборе святых Петра и Павла.