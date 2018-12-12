РИАМО - 12 дек. Арестованного правозащитника Льва Пономарева, который ранее пожаловался, что его держат в камере с восемью курильщиками, где он задыхается, поместили с некурящими арестантами, сообщает РИА Новости.

«Теперь Пономарев содержится с некурящими, курящих перевели в другую камеру. Это угрожало его здоровью», — сказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Он уточнил, что перевести Пономарева в камеру с некурящими арестантами удалось благодаря усилиям уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и рекомендациям ОНК.

Льва Пономарева обвиняют в призывах к участию в несогласованной акции «За наших и ваших детей», которая прошла возле здания ФСБ России на Лубянке 28 октября. Акция проводилась в поддержку фигурантов дела «Нового величия» и дела «Сети». Его признали виновным по статье 20.2 КоАП «Повторное нарушение порядка проведения акции».

Пятого декабря Тверской суд Москвы назначил Пономареву 25 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичной акции. А 7 декабря Мосгорсуд сократил этот срок до 16 суток.