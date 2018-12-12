РИАМО - 12 дек. В 2018 году специалисты Московской государственной экспертизы согласовали более 180 проектов на проведение капитального ремонта систем газоснабжения в жилых домах столицы, говорится в сообщении пресс-службы комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

«Ежегодно в сотнях домах по всей Москве производится капитальный ремонт систем газоснабжения. Работы проводятся в рамках региональной программы капитального ремонта. Проведение своевременного и качественного обслуживания систем газоснабжения в жилых домах позволит обеспечить их бесперебойную и безопасную работу», – сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

По ее словам, с начала года согласовано 182 проекта на проведение капремонта систем газоснабжения в многоквартирных домах столицы.

«Больше всего проектов согласовано в ЦАО (74). 24 проекта находятся в САО, 22 – в ЗАО, 14 – в ВАО, десять – в ЮВАО и шесть – в СВАО. На территории новой Москвы расположен 21 дом, в котором будет проводиться капитальный ремонт систем газоснабжения. По четыре объекта отремонтируют на юго-западе и на северо-западе города, три объекта находятся на юге столицы», - уточняется в материале.

В рамках ремонта в домах выполнят перекладку внутреннего газопровода, прокладку новых стояков взамен существующих, установку отключающих устройств, имеющих три степени защиты (от случайного открытия крана; от избыточного давления и утечки газа; от температурного воздействия).

Также в ходе работ проведут два пневматических испытания газопровода, продувку воздухов газопровода, а также произведут переключение и пуск газа в газовых сетях и газовых приборах.