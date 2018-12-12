РИАМО – 12 дек. Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, которого осудили на восемь лет колонии за взятку, оплатил 130 миллионов рублей назначенного по приговору суда штрафа, сообщает ТАСС.

«Сбербанк перечислил деньги приставам, там вся необходимая сумма», - сказала адвокат Лариса Каштанова.

Тот факт, что приставы взыскали с Улюкаева штраф, подтвердила и представитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве Татьяна Чулукова.

«Судебным приставом-исполнителем специализированного межрайонного отдела по исполнению отдельных исполнительных действий и разыскных заданий УФССП России по Москве взыскан уголовный штраф коррупционной направленности в размере более 130 миллионов рублей, назначенный Улюкаеву Замоскворецким судом Москвы», - уточнила Чулукова.

Экс-министр был осужден 15 декабря 2017 года на восемь лет колонии строгого режима. В октябре 2016 года экс-министр финансов РФ потребовал взятку у главы «Роснефти» Сечина за положительный отзыв на сделку по покупке акций «Башнефти», угрожая в случае отказа препятствовать отрицательными заключениями законным действиям компании по иным ее сделкам.

Улюкаев в суде неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации. Согласно версии защиты, бывший министр получил от главы «Роснефти» сумку с 2 миллионами долларов, будучи уверенным, что в ней находится вино и колбаса.