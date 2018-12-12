РИАМО - 12 дек. Бывший председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин отметил, что Конституцию России нельзя изменять, но реформ требуют судебная и правовая системы страны.

«Главная норма, которая не работает сегодня — мы не создали полноценное социальное государство. А полноценное социальное государство предусматривает, что все люди равны, есть определенный достаток, определенный уровень жизни. Конечно, требуют совершенствования и судебная система, и правовая. Но вопрос не к Конституции», — сказал Степашин в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он уточнил, что Конституция не может быть инструкцией, она определяет направление работы, дает импульсы, стимулы.

«А дальше идут подзаконные акты, федеральные законы и так далее. Вот где проблема», - подчеркнул политик.

День Конституции отмечается в России 12 декабря. Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием в 1993 году, а с 1994 года указом президента России 12 декабря был объявлен государственным праздником. В среду Конституция России отмечает 25-летие.

Названо число россиян, которые ни разу не читали Конституцию>>