РИАМО - 12 дек. С начала 2018 года депутаты Московской областной думы провели в избирательных округах свыше 12 тысяч мероприятий, это в шесть раз больше чем в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

В среду в Российской академии наук состоялся семинар для руководителей законодательных органов власти России – членов Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обозначил приоритеты в работе депутатов - повышение качества законотворческой работы, эффективности представительных полномочий депутатов и усиление парламентского контроля. Он отметил, что 65% времени у депутата – время в регионе. Остальное – это работа в парламенте.

«В 2017 году подмосковный парламент также изменил порядок своей работы – заседания стали проводиться три раза в месяц вместо четырех, а на деятельность в муниципалитетах отведена полноценная неделя – при этом «муниципальная неделя» Мособлдумы проходит в одно время с региональной неделей депутатов Госдумы», - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Такой подход дает свои плоды – в текущем году депутатами Мособлдумы в избирательных округах проведено свыше 12 тысяч мероприятий, в то время как в 2017 году их количество составляло около 2 тысяч. Безусловно, здесь немалую роль играют две масштабные избирательные кампании – по выборам президента России и губернатора Московской области», – подчеркнул Брынцалов.

По словам Володина, никто не снимал с законодательной представительной власти обязанность контролировать исполнение законов. Он отметил, что что Госдума со своей стороны приняла решение, которое было проработано с правительством: профильные комитеты берут на контроль реализацию госпрограмм и нацпроектов.

В ходе семинара Брынцалов также сообщил, что в Подмосковье в рамках проводимых депутатами мероприятий в округах особое значение имеет именно контроль исполнения государственных, региональных и муниципальных программ.

«Среди приоритетов - контроль хода строительства и реконструкции объектов здравоохранения, образования, строительства и реконструкции региональных и муниципальных дорог и другие», - заключается в материале.