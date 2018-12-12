РИАМО - 12 дек. Вечером в среду на московских дорогах образовались многокилометровые пробки, загруженность движения оценивается в девять баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, стоит внутренняя сторона МКАД на севере, северо-западе, востоке, юге и юго-востоке. Внешняя и внутренняя стороны ТТК сильно загружены. Пробки практически замкнули Садовое кольцо, немного свободно только на внутренней стороне у поворота на Цветной бульвар, между станциями «Красные ворота» и «Курская», у метро «Сухаревская» и в районе станции «Парк культуры».

Затруднения отмечаются в центре на Кремлевской, Москворецкой, Болотной, Серебрянической, Кадашевской, Софийской, Раушской набережных, Бульварном Кольце, Новой и Старой площадях Большой Якиманке, Неглинной, Большой Лубянке и других улицах.

Движение сильно загружено на шоссе Энтузиастов, Дмитровском, Ленинградском, Каширском шоссе в сторону области, Можайском шоссе в сторону центра.

По прогнозу сервиса, в 20 часов ситуация на дорогах Москвы будет оцениваться в шесть баллов. Улучшение ожидается только к 22 часам, когда пробки будут оцениваться в два балла.

По данным Росгидромета, в Московском регионе вечером в среду идет слабый снег с перерывами, температура составляет плюс 1 градус.