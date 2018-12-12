РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. Замглавы администрации Подольска по строительному комплексу Петр Гапонов 14 декабря проведет выездное совещание с руководителями компаний-застройщиков микрорайона Красная горка, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Заместитель главы администрации городского округа Подольск по строительному комплексу Петр Гапонов 14 декабря проведет выездное совещание с руководителями компаний ООО «Диском» и ООО «ГлавГрадоСтрой», выполняющих обязательства по договору о развитии застроенной территории микрорайона Красная горка», – говорится в сообщении.

Цель встречи – обсуждение с инвесторами-застройщиками проблем, связанных с завершением строительства объектов социального назначения и жилых домов.

На встречу пригласили инициативные группы граждан, проживающих в микрорайоне Красная горка. Местом встречи жителей, представителей власти и застройщика станет детский сад-долгострой на улице Колхозная, дом №10. Начало в 10:00.