РИАМО - 12 дек. Самая яркая комета за последние 5 лет - комета Виртанена - в ближайшие дни будет находиться всего в 30 раз дальше от Земли, чем Луна, и ее можно будет увидеть невооруженным глазом, максимальное сближение произойдет 16 декабря, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

Комета Виртанена – короткопериодическая комета с периодом 5,4 года, открыта более 70 лет назад, принадлежит к семейству Юпитера. Каждые 5,5 лет она возвращается к Солнцу, пролетая недалеко от Земли.

«Тринадцатого декабря 2018 года комета пройдет максимально близко от Солнца и станет ярче. 16 декабря 2018 года комета сблизится с Землей на расстояние 11,5 миллиона километров. Ожидается, что в максимуме блеска комета Виртанена достигнет яркости 3-4m, что сделает ее самой яркой кометой за пять лет. Небесная странница выглядит как туманное зеленое «облако» диаметром вдвое больше диска Луны на небе», — говорится в сообщении.

Изумрудный цвет кометы обусловлен испарениями диуглерода.

«Комета очень чувствительна к условиям наблюдений: необходимо максимально темное, незасвеченное небо. Для получения лучшего вида невооруженным глазом не забывайте использовать боковое зрение. Наблюдать ее можно сразу после захода Солнца над южным горизонтом на территории России и ближайших стран», — отметила астроном, сотрудник московского планетария Людмила Кошман.

Самыми лучшими днями для наблюдения кометы являются 12-16 декабря. Время ее максимального сближения с Землей совпадет с временем максимума активности метеорного потока Геминиды.

В январе 2019 года комета Виртанена станет недоступным объектом для невооруженного глаза, чуть позже – и для биноклей. Астрономы-любители снова смогут увидеть ее в 2029 и 2035 годах. После, из-за сближения кометы с Юпитером в 2042 и 2054 годах, ее визуально уже будет невозможно увидеть.