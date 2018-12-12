РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. Сотрудники пожарной охраны Подольска в среду ликвидировали два возгорания в поселке Львовский, в результате происшествий никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Сегодня (12 декабря – ред.) в поселке Львовский Подольска произошло два возгорания. Днем пожар произошел в одном из сараев, а в районе 17:45 – в одном из строительных вагончиков. В настоящее время оба возгорания ликвидированы», – сказал сотрудник пожарной охраны.

Он добавил, что в результате данных происшествий никто не пострадал.