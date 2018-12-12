РИАМО - 12 дек. Жителей Подмосковья и Москвы предупредили о слабой гололедице 13 декабря, в ближайшую ночь на дорогах и тротуарах образуется ледяная корка толщиной до 1 миллиметра, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В четверг через Московский регион пройдет связанный с черноморским циклоном атмосферный фронт, сопровождаемый умеренным снегопадом (до 5 миллиметров осадков) и усилением холодной северо-восточной тяги ветров», - написал Тишковец в Instagram.

Он добавил, что ближайшей ночью температура понизится до минус 3-1 градуса, и из-за этого на дорогах и тротуарах образуется слабая гололедица. Толщина отложения льда составит 0,5-1 миллиметр.

«Пешеходы и автомобилисты, будьте осторожны!» - заключил синоптик.

ГУ МЧС РФ по Подмосковью предупредило жителей региона о сильной гололедице 13 декабря и снеге.