РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 дек. В Подольске планируют выделить из бюджета городского округа на 2019 год свыше 225 миллионов рублей на обеспечение деятельности учреждений молодежной политики, сообщил на публичных слушаниях первый заместитель главы администрации муниципалитета Эдуард Щепетев.

В среду в концертном зале администрации Подольска состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов округа «О бюджете городского округа Подольск на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов». В мероприятии приняли участие представители различных комитетов администрации, депутаты, члены общественной палаты округа, а также жители.

«На программу «Молодежь Подольска» из бюджета округа на 2019 год планируется выделить около 301,1 миллиона рублей. В частности, на обеспечение деятельности муниципальных учреждений молодежной политики будет направлено 225,7 миллионов рублей, на укрепление материально-технической базы – 13 миллионов рублей, на организацию отдыха детей и занятости подростков – 46 миллионов рублей, а на организацию и проведение профильных лагерей для подростков и молодежи – 4 миллиона рублей», – сказал Щепетев.

Он добавил, что на программу «Социальная защита» в 2019 году будет выделено из бюджета округа 261,3 миллиона рублей. В рамках данных средств 118,9 миллионов рублей будут направлены на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, также 19,1 миллионов рублей пойдет на выплаты почетным гражданам, а 9,6 миллионов рублей – на стимулирование привлечения медицинских работников.

Помимо этого, планируется выделить 15,1 миллионов рублей на социальную поддержку многодетных семей, инвалидов и ветеранов, а 7,9 миллионов рублей будут направлены на доступность объектов социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.