РИАМО - 12 дек. В столице для создания новогодних световых конструкций используют 1,5 тысячи километров гирлянд, также в центре города включат большие световые арки, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Тринадцатого декабря в Москве завершится монтаж новогодних праздничных объектов. Столицу украсят порядка 3 тысяч различных видов объемно-декоративных элементов. В центре и округах появятся более 290 елок, которые будут установлены как за счет города, так и за счет привлечения спонсорской программы.

«Полторы тысячи километров гирлянд и 30 миллионов энергоэффективных светодиодов использовано для создания новогодних световых конструкций. Среди них как полюбившиеся москвичам и гостям столицы световые тоннели и навесы из гирлянд, разных размеров арки, светящиеся елочные шары и фигуры, так и новые декоративные элементы», - сказал глава департамента ЖКХ столицы Гасан Гасангаджиев.

На Манежной, Тверской, Пушкинской площадях и площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках, в Новопушкинском сквере и на улице Кузнецкий мост включатся уже знакомые москвичам большие световые арки. Масштабные конструкции подсвечиваются почти миллионом энергоэффективных светодиодных ламп. При этом энергопотребление самой большой арки не превысит 40 киловатт. В среднем одна арка потребляет 10 киловатт.

Фонари на улице Арбат будут украшены почти двухметровыми декоративными элементами «занавес», а на фонарях Мясницкой улицы, Маросейки и Покровки появятся световые новогодние шары.

Для того, чтобы почувствовать праздничную атмосферу, жителям столицы не обязательно будет ехать в центр, так как празднично оформленные новогодние площадки появятся в каждом округе Москвы в местах традиционных массовых гуляний.

Особое внимание также уделено крупным московским паркам. Например, в Царицыне разместятся световая карета с лошадьми, различные световые арки, в парке Коломенское появятся интерактивные павильоны, в которых любой желающий с помощью современных технологий сможет ознакомиться с историей празднования Рождества в России.

Еще одна из новинок этой зимы – Музыкальный тоннель, который будет установлен на Поклонной горе: ключевая особенность его заключается в том, что в нем будут проигрываться новогодние музыкальные мелодии и световые гирлянды тоннеля будут сверкать в такт музыке.

У входа в парк «Зарядье» появились четыре интерактивные шестиметровые стелы под названием «Ледяной дождь», состоящие из основания и множества светодиодных лент, которые при помощи цветового свечения формируют интерактивный контент.