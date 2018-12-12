РИАМО - 12 дек. Двое жителей Грозного, приехав в среду утром в столицу, случайно оказались возле дома, где случился пожар и спасли бабушку, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

В среду в 06:36 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по городу поступило сообщение о пожаре по адресу: Нагорная улица, дом 17, корпус 4. Еще до прибытия пожарных случайным прохожим удалось спасти человека. Балатхан Вазарханов и Айнди Джанаралиев, приехав из Грозного в Москву, искали нужный им дом, но ошиблись адресом и вышли к подъезду, где случился пожар.

«На улице было еще очень темно и пустынно, людей вокруг совсем не было. Мы услышали крики. Кричала женщина и просила спасти ее. Подбежав к подъезду и с трудом открыв дверь, побежали вверх по лестнице, не понимая, откуда она кричит. Прислушиваясь к крикам, мы нашли эту квартиру, и при открытии двери, нас с Айнди отбросило сильно, жаром, а в квартире ничего не было видно от дыма», - сказал Вазарханов.

Но их это не остановило. Они обзвонили соседей, которые выдали им мокрые полотенца, и, замотав лица и головы, вернулись обратно в квартиру. Бабушку они отыскали в самом дальнем помещении - плотный дым и высокая температура мешали ориентироваться в чужой квартире.

«Бабуля из последних сил пыталась высунуть голову в окно, чтобы вдохнуть воздуха. Идти к выходу самостоятельно она уже не могла. Взяв ее за руки и за ноги, мы развернулись к выходу, но там уже все горело», - вспоминает мужчина.

Но друзья не растерялись и, схватив в руки емкости, которые попались под руки, начали заливать огонь. Делали они это до тех пор, пока не поняли, что смогут проскочить к выходу.

«Страх был, что не успеем ее спасти. Мы просто хотели спасти бабушку. А об опасности как-то не подумали, и страха за свою жизнь не было», - сказали герои.

В итоге совместными усилиями пожарных и простых граждан, были спасены четыре жизни.