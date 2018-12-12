РИАМО - 12 дек. Чаще всего на портале госуслуг москвичи обращаются к «Электронному дневнику», также одной из популярных услуг на mos.ru стала запись к врачу, сообщила председатель комитета государственных услуг столицы Елена Шинкарук.

«В течение учебного года, очевидно, абсолютным лидером является «Электронный дневник», потому что им пользуются и родители, и дети, и это достаточно регулярное использование, поэтому это и самый первый по востребованности сервис. Почти половину обращений среди физических лиц занимает именно обращение к «Электронному дневнику»», - сказала Шинкарук в эфире телеканала «Москва 24».

По ее словам, второе место по популярности у москвичей занимает такая услуга, как «Запись к врачу». Шинкарук добавила, что эта услуга с каждым годом становится все более и более популярной.

Также она отметила, что популярность различных услуг и сервисов зависит от сезонности. Например, в декабре самой востребованной услугой является запись ребенка в первый класс.

«Если рассматривать совокупность услуг и сервисов, которые сейчас в электронном виде доступны, их порядка 270, 247 услуг и сервисов - это то, что предусмотрено для физических лиц, больше половины из них касаются социальной сферы - все, что относится к здравоохранению, образованию, каким-то выплатам, пособиям, льготам и прочее. И, конечно же, эти сервисы являются максимально востребованными», - сказала Шинкарук.