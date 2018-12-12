РИАМО - 12 дек. В Коломенском городском округе открыли автомобильное движение по мосту через реку Оку на региональной автодороге М-5 «Урал» - Коломна - М-5 «Урал», сооружение соединяет две части города и является выездом на федеральную трассу, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонт моста начался летом 2017 года, работы завершились с опережением графика почти на год.

«В рамках работ отремонтированы опорные части, дренажная система, переходные плиты и плиты проезжей части, выполнены работы по устройству гидроизоляции и укладке асфальтобетонного покрытия. Ремонт сооружения выполнен с опережением графика почти на год – работы должны были завершиться в августе 2019 года», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Каждый день по мосту проезжает около 20 тысяч автомобилей. Для удобства жителей движение на время работ не перекрывалось. Ремонт проводили поэтапно - сначала по правой, а затем по левой части моста.

Сейчас на объекте проводят благоустройство территории и ликвидируют строительный городок.

Заказчиком работ является подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья ГБУ «Мосавтодор», подрядчиком - ООО «БурБау».