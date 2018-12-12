В горячее предновогоднее время многие хотят подзаработать на волшебстве. Однако стать Дедом Морозом не так просто – переодеться в костюм и закинуть в мешок подарки недостаточно. Как сдать экзамен в агентстве, нужно ли брать Снегурочку «в долю», и где купить костюм подешевле, корреспондент РИАМО узнал у частников и представителя агентства.

Интересные места Подмосковья для зимних поездок>>

Отбор по росту и харизме

© предоставлено Натальей Топоровой

«Хорошим Дедом Морозом может стать каждый, главное – желание и любовь к детям», – уверена Татьяна из подмосковного Дзержинского, которая работает Снегурочкой. Она пришла в новогодний бизнес два года назад вместе с партнером – помощником судьи.

«Мой Дед Мороз молодой и не особо крупный, поэтому под халат он надевает куртку», - рассказывает Татьяна. Зато голос у него такой, какой надо – сильный и зычный, так что «ставить» его не пришлось.

«С ним 100 процентов скучно не будет», – уверяет Снегурочка.

В проекте Dedmorozakaz, который работает по Москве и области, все Деды Морозы проходят кастинг, рассказывает руководитель ивент-агентства Наталья Топорова. «Мы смотрим, как их воспримут дети разных возрастов, заскучают или нет. Этот экзамен самый важный», – отмечает Наталья.

Немаловажно и наличие у претендента творческого образования – приветствуется театральный вуз, курсы актерского мастерства или аниматоров. Правда, один из прошедших кастинг все-таки оказался без профессионального образования. «Он такой классный, что мы его взяли так!», - поделилась хозяйка агентства.

© предоставлено Натальей Топоровой © предоставлено Натальей Топоровой 1 из 2

По ее словам, некоторые дети в 10 лет уже очень высокие, поэтому приходится искать Дедов Морозов повыше. Возраст же роли не играет.

Если вы прошли кастинг в агентстве, то официально трудоустроены и можете ни о чем не волноваться. «Мы берем предоплату с клиента, подписываем договор. Дед Мороз, приехав на вызов, отдает клиенту папку с документами, так что все стороны защищены», - отмечает Наталья. Голова за логистику у них тоже не болит. «Дедам Морозам и Снегурочкам мы организуем доставку», - рассказала она.

По словам Татьяны, мало кто из частников заключает договор. Если ты Дед Мороз всего две недели в году – делать ИП не имеет смысла, признается собеседница агентства. Правда, скоро закон о самозанятых все изменит, и в следующем сезоне Деду Морозу со Снегурочкой придется оформляться официально.

В чем встречать Новый год 2019: блестки, пайетки и пижамы с люрексом>>

Костюмы с «Садовода» и посох хэндмейд

© предоставлено Натальей Топоровой

Костюмы Деда Мороза и Снегурочки должны выглядеть солидно и традиционно, поэтому красный халат с подшитой мишурой однозначно не подойдет, уверены профессионалы. Не подойдет и костюм Санта Клауса: родители-заказчики по-прежнему «за» нашего Деда Мороза, со всей классической атрибутикой.

Подмосковная Снегурочка Татьяна рассказывает, что костюмы они с Дедом Морозом купили на «Садоводе». Две штуки обошлись в 6 тысяч рублей, с мешком в комплекте. Если заказывать в Интернете, будет дороже: приличный костюм Дедушки с позументами и мехами стоит около 10 тысяч рублей.

Посох частники, как правило, мастерят сами. Деду Морозу также стоит докупить светлые валенки с галошами (1-2 тысяч рублей). Снегурочке с обувью проще – ей подойдут и белые сапожки, и туфли, и валенки. Дедушке Морозу не обойтись без сценического грима, а вот Снегурочка вполне обойдется обычной косметикой.

Агентские Деды Морозы априори должны выглядеть «подороже». «Обычно мы выдаем свои костюмы. Но если у Деда Мороза есть свой адекватный и недешевый костюм, мы не против», - говорит хозяйка праздничного агентства.

Что подарить на Новый год 2019: 16 актуальных подарков>>

«Авито» и листовки в детсадах

© предоставлено Натальей Топоровой

У агентских Дедов Морозов проблем с рекламой нет – им ищут клиентов в ивент-агентстве. «Дед Мороз получает как минимум тысячу за выезд, остальное – наши проблемы», - говорит хозяйка агентства Наталья.

А вот частникам нужно искать клиентов заранее, уже в ноябре. В ход идет все – сарафанное радио, местные газеты и сайты, «Авито» и «Юла».

Деду Морозу точно стоит завести аккаунт в соцсетях и просить знакомых и друзей делать репосты с информацией об услугах.

Также Татьяна советует распространять листовки в детсадах, местных ДК, у детской поликлиники и в других местах, где бывают дошкольники. Важно, чтобы на визитке или листовке было реальное фото персонажей и телефон либо сайт.

Куда поехать на Новый год 2019: 14 самых выгодных туров>>

Зачем нужна Снегурочка

© предоставлено Натальей Топоровой © предоставлено Натальей Топоровой © предоставлено Натальей Топоровой 1 из 3

Программы должны быть на разный возраст: 3 года, 7 лет, а если среди малышей затесался 10-летка – придется импровизировать, рассказывает подмосковная Снегурочка. Тайминг – около 30 минут.

Стандартная программа из Интернета – несколько игр и конкурсов, хоровод, песня, зажигание елки и подарки за чтение стихов – по опыту, не всегда «прокатывает». Тут на помощь Дедушке как раз и приходит Снегурочка.

«У меня всегда «мешок» конкурсов в запасе, а еще приходится «диджеить» за спиной у Деда Мороза. На смартфоне – папка с песнями, подключаюсь к колонке и включаю музыку», - делится Татьяна.

Примерно так же работают агентские Деды Морозы, но у них программы короче – в основном на 15 минут.

Где купить подарки на Новый год: 10 главных ярмарок Москвы>>

Переплата за Новый год

© предоставлено Натальей Топоровой © предоставлено Натальей Топоровой © предоставлено Натальей Топоровой 1 из 3

Если вы хотите, чтобы Дед Мороз постучался в дверь прямо под бой курантов – придется переплатить. Самые низкие цены – с 20 декабря, а чем ближе к Новому году, тем ценник выше.

«С 22 по 28 декабря за 30-минутное выступление мы берем 2500 рублей, с 28 по 30 декабря – 5 тысяч рублей, а со второй половины дня 31 декабря – уже 7 тысяч рублей», – рассказала Снегурочка Татьяна из Дзержинского.

Агентские Деды Морозы до 25 декабря будут брать 3300 рублей за 15-минутку, цены подрастут 30 декабря, зато на сам Новый год они обойдутся дешевле частников – 4500 рублей.

Как провести зиму в Подмосковье>>