РИАМО - 12 дек. Многокилометровые пробки образовались на дорогах столицы вечером в среду, загруженность движения оценивается в восемь баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, стоит внутренняя сторона МКАД на северо-западе, востоке и юго-востоке. Внешняя сторона загружена на востоке кольцевой дороги. Автомобилисты также потеряют время, если выберут маршруты по Третьему транспортному и Садовому кольцам.

Затруднения отмечаются на центральных улицах: Кремлевской, Москворецкой, Серебрянической, Болотной, Кадашевской, Софийской, Раушской набережных, Бульварном Кольце, Большой Якиманке и других.

Движение сильно загружено на Ленинградском проспекте и 1-й Тверской-Ямской улице, Кутузовском проспекте, Нахимовском проспекте и в Коломенском проезде.

По прогнозу сервиса, в 19 часов ситуация на дорогах Москвы будет оцениваться в девять баллов. Улучшение ожидается только к 22 часам, когда пробки будут оцениваться в три балла.

По данным Росгидромета, в Московском регионе вечером в среду идет слабый снег с перерывами, температура составляет плюс 1 градус.