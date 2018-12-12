РИАМО - 12 дек. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и подмосковном «Жуковском» в среду отменили и задержали уже 35 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Днем в среду число отмененных и задержанных рейсов в аэропортах Московского региона составляло 26.

Так, в международном аэропорту «Шереметьево» задержали шесть рейсов, в «Домодедове» задержали пять вылетов, десять отменили, во «Внукове» два рейса задержаны, девять отменены.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отменен один рейс, задержаны два.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

По данным Росгидромета, в Московском регионе вечером в среду идет слабый снег с перерывами, температура составляет плюс 1 градус.