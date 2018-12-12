РИАМО - 12 дек. В Государственную думу РФ внесли законопроект, согласно которому появится административная ответственность за публикацию в Сети материалов, оскорбляющих Конституцию и российское государство, сообщает РИА Новости.

Авторами документа выступили председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова, депутат Дмитрий Вяткин. По словам Клишаса, в данный момент законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за надругательство над символами государства и оскорбления в адрес представителей власти.

«Не вызывает сомнений, что сеть Интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам», — сказал Клишас.

Он также отметил, что у россиян уже появилось понимание того, что Интернет нельзя использовать для продажи наркотических средств, для распространения детской порнографии и других преступлений.

Клишас в частности предложил дополнить статью «Мелкое хулиганство», добавив ответственность за публикации в Интернете информации «в неприличной форме выражающей явное неуважение» к обществу, государству, официальным его символам, Конституции, а также органам власти.