РИАМО - 12 дек. В Московской области в несколько раз выросли штрафы за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, в регионе также действуют ограничения на вылов рыбы по весу, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

Вступило в силу постановление правительства РФ от 3 ноября 2018 года №1321 «Об утверждении такс для исчисления ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам». Эти таксы используются для расчета штрафов за незаконный вылов рыбы и других водных обитателей.

«Таксы, по сравнению с действовавшими ранее, возросли в несколько раз, что приведет и к росту штрафов за незаконное рыболовство. По видам рыб установлены следующие таксы: судак – 3305 рублей; щука, жерех, сазан, карп, белый амур и толстолобики – 925 рублей; линь, язь, лещ, густера и синец – 500 рублей», – говорится в сообщении.

На плотву, ельца, карасей, голавля, подуста, окуня пресноводного установлена такса – 250 рублей; на остальные пресноводные рыбы – 100 рублей. Суммы приводятся из расчета за одну выловленную особь независимо от размера и веса.

Также в Московской области, как и в других регионах, действуют ограничения на вылов рыбы по весу, по промысловым размерам отдельных видов, установленные правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Кроме того, в период нереста ограничивается рыболовство – в водоемах-охладителях Шатурской ГРЭС и Электрогорской ГРЭС – с 22 марта по 1 июня, на прочих рыбохозяйственных водоемах – с 1 апреля по 10 июня. В этот период лов разрешен только вне нерестовых участков, поплавочными или донными удочками с берега с общим количеством крючков не более двух штук у одного гражданина.