РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. Жители подмосковного Подольска смогут задать вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, сотрудникам 29 управляющих компаний округа на Дне открытых дверей 15 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Подольске 29 управляющих компаний примут участие в областном Дне открытых дверей в субботу, 15 декабря, в том числе 10 муниципальных управляющих организаций. В этот день жители смогут обратиться в УК для решения жилищно-коммунальных проблем и разъяснения любых вопросов в сфере ЖКХ. Акция пройдет с 10:00 до 15:00», – говорится в сообщении.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, в мероприятии примут участие и государственные жилищные инспекторы Подмосковья. Вместе с сотрудниками УК они ответят на вопросы и постараются помочь в решении жилищно-коммунальных проблем.

Основной тематикой Дня открытых дверей 15 декабря станет переход Московской области с 1 января 2019 года на новую двухконтейнерную систему сбора твердых коммунальных отходов и организация работы диспетчерских служб в УК. Акция «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» будет проводиться в 16-й раз.