РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 12 дек. Следователи проводят проверку по факту аварии, которая произошла на площади Донского в Дзержинском, водитель врезался в дерево и погиб на месте, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Дорожный инцидент произошел утром 8 декабря. Жители округа разместили кадры с места ДТП в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».

«Следственным управлением МУ МВД России «Люберецкое» проводится проверка аварии в подмосковном Дзержинском на площади Дмитрия Донского, она произошла рано утром 8 декабря. Уходя от погони сотрудников полиции, водитель серебристой Lada врезался в стол и погиб на месте», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что возможно, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следствие выяснит обстоятельства произошедшего.