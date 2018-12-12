РИАМО – 12 дек. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что супруга сотрудника Ространснадзора приобрела 66 машин, хотя доход семьи не позволял этого сделать, чиновник был уволен, всего за 9 месяцев 2018 года в РФ было уволено 908 должностных лиц в связи с утратой доверия, сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Он отметил, что основанием для увольнения в связи с утратой доверия могут послужить грубые коррупционные правонарушения. Это умышленное сокрытие сведений об имуществе, доходах и расходах, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, несоблюдение антикоррупционных запретов.

«Чиновника Федеральной службы по надзору в сфере транспорта уволили после того, как в ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок», — сказал Чайка в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в среду.

Он уточнил, что в 2016 году в связи с утратой доверия были уволены 383 должностных лица, в 2017-м – более 1,2 тысячи, за 9 месяцев 2018-го – 908.

«С этого года имена увольняемых в связи с утратой доверия вносятся в специальный реестр, размещенный в открытом доступе на сайте», — подчеркнул Чайка.

Он добавил, что реестр содержит сведения более чем о 600 лицах.