РИАМО - 12 дек. Суд удовлетворил иск Мосгорнаследия против нерадивого собственника, обязав последнего провести работы по сохранению памятника – строений в комплексе дома, где жил выдающийся архитектор Роман Клейн, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Кунцевский районный суд города Москвы полностью удовлетворил исковые требования департамента культурного наследия города Москвы к гражданину О.В. Афендикову: теперь он будет обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором с 1889 года жил известный московский архитектор Р. И. Клейн – (Службы, 1900 год, архитектор Р. И. Клейн)», расположенного по адресу: Олсуфьевский переулок, дом 6, строения 3, 4. Речь идет о работах, которые необходимо провести по двум строениям на участке, некогда принадлежавшем известнейшему московскому архитектору Роману Клейну», – отмечается в сообщении.

Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов отметил, что Клейн – автор таких знаковых для Москвы зданий, как Музей изобразительных искусств имени Пушкина на Волхонке, ЦУМ, Бородинский мост, кинотеатр «Колизей», Средние торговые ряды, а также особняки Берга, Высоцкого, Депре, Морозовой и многих других.

«Пожалуй, даже люди, далекие от архитектуры, знают эту выдающуюся фамилию. Большая часть зданий его авторства находится под охраной государства – это уникальные памятники, формирующие культурный код нашего города. Думаю, собственный дом архитектора и примыкающие к нему постройки, которые также являются памятниками, заслуживают не менее бережного отношения. И ответственность за сохранение лежит в первую очередь на собственниках этих замечательных зданий», – подчеркнул Емельянов.

Еще в начале 2018 года департамент выдал собственнику предписание с требованием провести работы по сохранению дома Клейна; это касалось в первую очередь противоаварийных работ, поскольку пристройки не эксплуатируются и находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Однако предписание исполнено не было, в связи с чем Мосгорнаследие обратилось в суд с иском о понуждении к исполнению обязательств по сохранению объекта.

Теперь в течение 12 месяцев с даты вступления в силу судебного решения собственник будет обязан провести работы по согласованному с Мосгорнаследием проекту.

Олсуфьевский переулок появился в Москве в 1881 году и получил название по фамилии местного домовладельца. Он разделил на две части некогда обширное владение Нарышкиных (а позднее – Разумовских). Роман Клейн приобрел один из участков на четной стороне в 1887 году. Планы города от 1889 года свидетельствуют о том, что на участке уже появился жилой деревянный дом на каменном фундаменте с мезонином и полуподвалом для котла водяного отопления – к нему через семь лет Клейн пристроит второй этаж. Во дворе располагались служебные постройки.

Самые известные свои проекты архитектор создает именно в доме в Олсуфьевском переулке, в своей мастерской. Некоторые из своих проектов он реализовал, практически не отходя от дома – в частности, доходные дома своих соседей Пантелеева и Кузина.

Сейчас в главном доме расположен исторический музей «Наша эпоха», в экспозиции которого представлены свидетельства истории царской семьи Романовых. Основная часть коллекции посвящена семье последнего русского императора.

Городскую усадьбу на Спартаковской улице в Москве начали готовить к реставрации>>