РИАМО – 12 дек. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому распространение в средствах массовой информации и интернете недостоверной общественно значимой информации будет приравниваться к призывам к экстремизму, за это будет установлена административная ответственность, сообщает в среду РИА Новости.

Данный законопроект внес председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас совместно с сенаторами и депутатами. Также подписи под документом поставили сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин.

«Проект федерального закона устанавливает административную ответственность за распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий», - сказал Клишас.

Он отметил, что в отношении таких сведений предложили применять те же меры, что и в отношении информации, которая содержит призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и проведению несанкционированных мероприятий.

«Указанные меры предлагаются в целях предотвращения угрозы общественному порядку в РФ. Принятие предлагаемого законопроекта будет способствовать выполнению СМИ своей основной функции – предоставлению обществу достоверной, полной и объективной информации», - отметил Клишас.