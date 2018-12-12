РИАМО - 12 дек. Управляющие организации отремонтировали подъезды жилых домов в четырех муниципалитетах Подмосковья после визита сотрудников Госжилинспекции региона, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Управляющие компании из Химок, Каширы, Королева и Электростали отчитались об исполнении предписаний Госжилинспекции Московской области. Инспекторы при проверках обращений жителей выявили многочисленные нарушения в содержании подъездов многоквартирных домов.

«В доме №1 по улице Панфилова в Химках Госжилинспекция зафиксировала 7 видов нарушений. Здесь частично отсутствовала напольная керамическая плитка, кабины лифтов и лестницы пожарных выходов не убирались, переходные балконы оказались захламлены. Управляющая компания «ПИК-Комфорт» устранила все нарушения за предписанные два месяца. Однако по решению мирового суда должностному лицу УК придется оплатить 50 тысяч рублей персонального штрафа за несоблюдение лицензионных требований», – отметил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

Он добавил, что УК в Кашире была оштрафована на 20 тысяч рублей за нарушение законодательства об энергоэффективности в доме №28 по Пролетарской улице.

«Здесь по предписанию Госжилинспекции пришлось в течение двух недель восстановить плотный притвор входной двери и целостность дверного полотна, а также поставить доводчик. Еще неделя понадобилась на то, чтобы установить отсутствовавший прибор отопления. До этого, по словам жителей, ремонт в подъезде не проводился более 10 лет», – перечислил Соков.

Кроме того, в обоих подъездах дома №8 по Пушкинской улице в Юбилейном микрорайоне в Королев МУП «ЖКО» заменило поврежденные оконные стекла и установило уплотнительные прокладки на входные двери.

«На муниципальную управляющую компанию был наложен штраф в размере 20 тысяч рублей», – заявил глава Госжилинспекции региона.

По словам Сокова, управляющая фирма «Юго-Западное» восстановила штукатурный и окрасочный слои, второй контур остекления, лестничные ограждения и освещение, а также отремонтировала электропроводку в доме №17 корпус 1 на Южном проспекте в Электростали.

«Персональный штраф в размере 5 тысяч рублей был наложен на начальника участка УК», – добавил он.

Соков напомнил, что в Подмосковье действует губернаторская программа, которая при выполнении ряда условий позволяет проводить ремонтные работы на принципах софинансирования из областного и муниципальных бюджетов.

«Пренебрежение же текущими работами приближает необходимость капитального ремонта и ведет к износу всех конструкций дома. Тем УК, которые этого не понимают, приходится объяснять очевидные вещи с помощью предписаний и мер административного воздействия», – резюмировал руководитель Госжилинспекции Московской области.