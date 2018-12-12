РИАМО – 12 дек. Тропического муравья Mystrium camillae ученые признали существом с самыми быстрыми движениями на Земле, это насекомое способно двигать жвалами со скоростью более 90 метров в секунду, сообщает Газета.ru.

Данные о самом быстром существе на планете опубликовали в журнале Royal Society Open Science.

«Mystrium camillae обитают в Юго-Восточной Азии и Австралии. Они живут под землей или в стволах деревьев. Эти муравьи выработали необычное поведение для защиты и нападения — у них широкая голова и длинные зазубренные жвалы, которые они быстро защелкивают, нанося удары противнику за 0,5 миллисекунды», – говорится в материале.

Этот вид также называют муравьями-дракулами, поскольку взрослые особи Mystrium camillae питаются гемолимфой своих личинок, прокусывая их, но не убивая.

«Чтобы выяснить, как работают жвалы муравьев, ученые использовали рентген и высокоскоростные камеры, способные получать свыше 480 тысяч кадров в секунду. Как оказалось, челюсти этих муравьев разгоняются до 320 километров в час за 0,000015 секунды. При этом сила их удара настолько высока, что соприкосновение с жвалами опрокидывает и оглушает термитов и других более крупных насекомых», - добавляется в сообщении.