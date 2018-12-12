РИАМО - 12 дек. В столице установят экраны «Ледяное дыхание» для создания портретов, они появятся на семи городских площадках, сообщил журналистам в среду технический специалист Объединенной энергетической компании Максим Крыганов.

«В Москве будут стоять экраны «Ледяное дыхание», которые будут взаимодействовать с посетителями. Там будут стойки, к которым нужно будет подойти и сфотографироваться, потом подуть на датчик, чтобы ваш портрет появился в морозном узоре», - сказал Крыганов.

Запуск таких экранов состоится 14 декабря. Они будут находиться на улицах Хачатуряна, Новопесчаной, Строгинском бульваре, а также в Зеленограде и на Сиреневом бульваре в Троицке.

Также в Москве 14 декабря заработают десять интерактивных стел, в которых встроены по 50 тысяч светодиодов. На стелах будут созданы трехмерные новогодние изображения.

Как провести зиму в Подмосковье>>