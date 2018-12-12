РИАМО - 12 дек. Во второй половине дня в среду на дорогах столицы образовались многокилометровые пробки, движение оценивается в семь баллов из десяти возможных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, плотное движение зафиксировано на обеих сторонах МКАД, на Садовом, Третьем транспортном кольце, на Нахимовском проспекте, Ленинском проспекте, Дмитровском шоссе и Профсоюзной улице в обе стороны, Ленинградский проспект в центр.

В центре города плотное движение внутри Садового кольца. «Стоят» улицы возле станций метро «Полянка», «Арбатская», «Охотный ряд», «Китай-город», «Кузнецкий мост», «Чистые пруды». Забиты дороги на Раушской, Москворецкой, Садовнической, Болотной и Пречистенской набережных. Затруднения в движении отмечаются на улицах Большая Никитская, Неглинная, Большая Лубянка, Ильинка и других.

По прогнозу сервиса, к 20 часам пробки все также составят семь баллов, к 21 часу – пять. Окончательно движение станет свободным к 22 часам, тогда пробки снизятся до трех баллов.