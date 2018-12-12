РИАМО - 12 дек. Дольщики двух компаний-застройщиков ГК Urban Group высказались единогласно против создания жилищно-строительного кооператива для передачи ему прав на недострои, говорится в сообщении пресс-службы конкурсного управляющего застройщиков Urban Group Светланы Аглинишкене.

С 3 по 7 декабря Аглинишкене провела собрания участников строительства ООО «Хайгейт», ООО «Ваш Город», АО «Континент Проект» по объектам, где не было компенсационных отчислений в Фонд защиты прав дольщиков. Собрания прошли в заочной форме. На повестку был вынесен вопрос о создании участниками строительства ЖСК и передаче ему прав на объекты незавершенного строительства.

«Дольщики двух застройщиков единогласно высказались против создания ЖСК. По ООО «Ваш город» (ЖК «Видный город») явка составила 64,22% от общего числа участников строительства. Решение против принято 99,74% голосов. По ООО «Хайгейт» (ЖК «Опалиха О3», ЖК «Лесобережный») в собрании участвовало 53,94% дольщиков; против ЖСК оставлено 98,79% голосов», - отмечается в материале.

Еще по одному застройщику – АО «Континент Проект» – не был собран кворум. В голосовании приняло участие 47% дольщиков ЖК «Солнечная система», обладающих 47,59% голосов. По закону, для признания собрания правомочным требуется участие не менее трети участников строительства, обладающих более 50% голосов.

По словам Аглинишкене, несмотря на отсутствие кворума, повторное голосование проводиться не будет.

«Результаты собраний по всем трем застройщикам позволяют нам перейти к реализации следующих мероприятий, определенных законом о банкротстве и «дорожной картой», принятой правительством России. Далее на повестке дня – вопрос о привлечении нового застройщика и передаче ему имущества и обязательств компании-должника», - отметила Аглинишкене.

До 14 декабря материалы собраний участников строительства ООО «Хайгейт», ООО «Ваш Город», АО «Континент Проект» будут переданы в Арбитражный суд Московской области, где с ними смогут ознакомиться участники процедуры банкротства.

С 10 по 14 декабря конкурсный управляющий проводит собрания участников строительства еще двух застройщиков из периметра Urban Group – ООО «Экоквартал» и ООО «Ивастрой» – по объектам без компенсационных отчислений в Фонд защиты прав дольщиков. С 17 по 20 декабря в рамках серии очных собраний будет определен механизм завершения строительства еще по девяти объектам, где застройщик перечислял взносы в Фонд.

В июле 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках Urban Group ООО «Ваш город», ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», АО «Континент проект», ООО «Экоквартал» сроком на один год. Конкурсным управляющим застройщиков утверждена член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» Светлана Аглинишкене.

Завершение строительства объектов обеспечивается дорожной картой по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства в многоквартирных домах Urban Group, утвержденной правительством Российской Федерации.