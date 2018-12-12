РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В подмосковном Подольске с 15 по 24 декабря проведут смотр-конкурс на лучшее комплексное оформление предприятий потребительского рынка, руководство победителя наградят благодарностью главы горокруга, говорится в сообщении управления потребительского рынка администрации муниципалитета.

«Управление потребительского рынка администрации городского округа Подольск проведет смотр–конкурс с 15 по 24 декабря 2018 года на лучшее комплексное оформление предприятий потребительского рынка к Новому 2019 году и Рождеству Христову на территории горокруга», – говорится в сообщении.

Победитель мероприятия получит благодарность от главы муниципалитета Николая Пестова.