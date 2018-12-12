РИАМО - 12 дек. Специальные рамки для экспресс-теста на алкогольное опьянение установят в столичном аэропорту «Домодедово», сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы воздушной гавани.

«Аэропорт «Домодедово» установит на входе в контролируемую зону аэропорта (КЗА) алкорамки – бесконтактные устройства, призванные не допустить в режимную зону людей в состоянии алкогольного опьянения. Без экспресс-теста пройти через турникет будет невозможно. Для некоторых категорий сотрудников «Домодедово» ежедневный тест на алкоголь является обязательным по закону», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все водители аэропорта проходят медицинский осмотр перед каждой рабочей сменой и после нее.

Кроме того, для некоторых категорий должностей в аэропорту введен сменный медосмотр. В этот список вошли как сотрудники аэродромных и хэндлинговых служб, так и специалисты по обслуживанию пассажиров, обеспечению бортовым питанием и топливом. Помимо тестирования на алкоголь, им измеряют давление и проверяют общесоматическое состояние.