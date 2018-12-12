РИАМО - 12 дек. Расходы бюджета Московской области на 2018 год по итогам девяти месяцев исполнены на 328,7 миллиарда рублей, или на 55% к годовому плану, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Комитет Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики провел расширенное заседание, в рамках которого был поднят вопрос исполнения регионального бюджета. Информацию об исполнении бюджета за девять месяцев 2018 года представила замминистра экономики и финансов Московской области Софья Донская.

«Доходы бюджета составили 348,4 миллиарда рублей (69,8% к годовому плану). Расходы составили 328,7 миллиарда рублей, или 55% - это на 34,6 миллиарда рублей выше уровня исполнения за аналогичный период 2017 года», - говорится в сообщении.

Бюджет Московской области за указанный период исполнен с профицитом в размере 19,7 миллиарда рублей.

Рост промышленного производства по сравнению с январем-сентябрем 2017 года составил 109,6%, рост оборота розничной торговли – 107,6%, оптовой торговли – 105,5%.

Доля прибыльных организаций выросла с 71,9% в январе 2018 года до 73,8% в августе.