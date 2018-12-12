РИАМО - 12 дек. В рамках региональной программы капремонта в столичных домах заменят 112 тысяч лифтов, по итогам этого года планируется замена 2,6 тысячи лифтов, говорится в сообщении пресс-службы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

«Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы реализуется с июля 2015 года. На сегодняшний день программа включает 27 743 дома площадью 244,5 миллиона квадратных метров, запланирован ремонт 354 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тысяч лифтов», - говорится в сообщении.

Москва реализует комплексный подход, при котором в доме одновременно ремонтируются все системы. Для этого в столице расширили список работ, проводимых в рамках капитального ремонта, по сравнению с перечнем, утвержденным Жилищным кодексом РФ.

«Всего выполняется до 15 видов работ: наряду с ремонтом основных инженерных систем и элементов домов (систем водоснабжения, центрального отопления, канализации, газоснабжения, подвалов, электрики, лифтов, фасадов, крыш, фундаментов) проводится ремонт систем дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока, замена мусоропроводов», - отмечается в материале.

Кроме того, в ремонтируемых домах заменяют оконные блоки в местах общего пользования, а с 2018 года в программу включен и ремонт подъездов.

На сегодняшний день собираемость взносов на капитальный ремонт в столице превышает 92%. В 2018 году в рамках региональной программы капитального ремонта в Москве ремонт пройдет более чем в 2 тысячах многоквартирных домов, также будет заменено 2,6 тысячи лифтов.