РИАМО - 12 дек. 77-летний правозащитник Лев Пономарев, находясь в спецприемнике, пожаловался на то, что восемь из девяти арестованных курят, из-за чего он не может нормально дышать, сообщает РИА Новости.

Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«Пономарев содержится в камере с девятью гражданами, отбывающими административный арест, причем восемь из них курят. Он пожаловался на неработающую вытяжку и сказал, что он задыхается», - сказал Мельников, посетивший Пономарева.

Он отметил, что не были приняты во внимание рекомендации ОНК об отдельном содержании от курильщиков. По его словам, как правило, людей, которых осудил столичный Тверской суд, везут в спецприемник №2 ГУВД Москвы, «там есть больше маломестных камер».

Льва Пономарева обвиняют в призывах к участию в несогласованной акции «За наших и ваших детей», которая прошла возле здания ФСБ России на Лубянке 28 октября. Акция проводилась в поддержку фигурантов дела «Нового величия» и дела «Сети». Его признали виновным по статье 20.2 КоАП «Повторное нарушение порядка проведения акции».

Пятого декабря Тверской суд Москвы назначил Пономареву 25 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичной акции. А 7 декабря Мосгорсуд сократил этот срок до 16 суток.