РИАМО – 12 дек. Депутаты Государственной Думы РФ приняли в третьем чтении закон «О любительском рыболовстве», теперь россияне смогут рыбачить везде, кроме природоохранных зон, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

«Этот закон стал сбалансированным, нам удалось защитить людей от несправедливых ограничений, но также защитить природу от отсутствия таких ограничений», - сказал председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По его словам, в ряде областей площадь рыбопромысловых участков, где ограничили доступ людей к рыбалке, оказалась около 80%.

Как отмечает агентство, данный закон дает россиянам гарантию рыбачить свободно и бесплатно везде, за исключением специальных природоохранных территорий. Согласно закону, регионы установят нормы вылова в сутки.

«При этом новый закон запрещает использование и оборот жаберных сетей, делая при этом некоторые послабления для регионов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Рыбакам запрещается использовать электрические приспособления (электроудочки), а также взрывчатые и химические вещества», - отмечается в материале.

По словам Николаева, ряд положений закона начнут действовать с 2019 года, некоторые - в отношении рыбопромысловых участков - с 2021 года.