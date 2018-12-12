РИАМО - 12 дек. В подмосковном Электрогорске более 100 человек готовятся переехать из аварийных домов в новостройку, в том числе новоселье справят около 30 граждан, которых планировалось переселить в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В городе Электрогорске завершили строительство многоквартирного дома на улице Ленина, 15. Новостройка предназначена для проживания переселенцев из аварийного фонда. В настоящее время строительно-монтажные работы на объекте завершены, дому выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.

«Так, согласно адресной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы», на территории городского округа Электрогорск в 2018 году запланировано расселение 1138,3 квадратного метра аварийного жилья, а именно 32 жилых помещений, в которых проживают 87 человек. Кроме того, квартиры в доме 15 на улице Ленина досрочно будут предоставлены 27 гражданам из 11 жилых помещений (379,5 квадратного метра), которых по программе планировалось переселить в 2019 году», - отмечается в материале.

В новостройку переедут жители трех аварийных домов по адресам: улица Калинина, дом 20; улица Комсомольская, дом 1; улица Ленина, дом 31.

«Новоселье в новом доме отметят сразу 114 человек. Таким образом в Электрогорске будет расселено 43 жилых помещения общей площадью более 1,5 тысяч квадратных метров», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В материале напоминается, что в соответствии с условиями действующей программы, расселению подлежат дома, признанные аварийными до 1 января 2015 года.