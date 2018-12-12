РИАМО - 12 дек. Главное 16-этажное здание центра хирургии имени Вишневского на улице Серпуховская в столице капитально отремонтируют, фасад будет утеплен, установят энергоэффективные пластиковые окна, говорится в сообщении пресс-службы ФАУ «Главгосэкспертиза России».

«Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта здания ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского» министерства здравоохранения Российской Федерации. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», – говорится в сообщении.

В настоящее время планируется проведение капитального ремонта главного, 16-этажного здания института площадью 27301 квадратный метр. В ходе ремонта будут проведены демонтаж старого алюминиевого навесного фасада здания и устройство нового вентилируемого фасада с воздушным зазором и облицовкой металлическими кассетами в зоне высотной части.

Также фасад будет утеплен, а кровельное покрытие заменено. Кроме того, будут установлены энергоэффективные пластиковые окна.

«Финансирование капитального ремонта планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета», – уточняется в материале.

Центр хирургии имени Вишневского – одно из ведущих медучреждений России: именно сюда пациенты обращаются в самых непростых ситуациях, когда требуется хирургическая помощь высочайшей степени сложности с участием специалистов разного профиля.

В институте разрабатываются новые варианты хирургических вмешательств с использованием малотравматичных и минимально инвазивных технологий, включая эндоваскулярные, видеоассистированные и роботические. Специалисты центра совершенствуют методы анестезиологического и реанимационного обеспечения операционного процесса. Ежегодно на базе центра проходят последипломное обучение и получают дополнительное профессиональное образование более 250 молодых специалистов и опытных российских врачей.